Чистая прибыль Selectel по МСФО за 2023 год выросла в два раза

Показатель скорректированной EBITDA в 2023 году вырос на 35%, до 5,7 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 55%. Капитальные затраты компании в 2023 году составили 2,5 млрд рублей, что на 27% ниже значения 2022 года.