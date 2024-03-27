Чистая прибыль Selectel по МСФО за 2023 год выросла в два раза

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль российского провайдера IТ-инфраструктуры Selectel по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год выросла вдвое, до 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
Выручка компании в 2023 году выросла на 26% по сравнению с 2022 годом, до 10,2 млрд рублей на фоне роста интереса российских компаний к облачной IТ-инфраструктуре.
Показатель скорректированной EBITDA в 2023 году вырос на 35%, до 5,7 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 55%. Капитальные затраты компании в 2023 году составили 2,5 млрд рублей, что на 27% ниже значения 2022 года.
Количество клиентов Selectel по итогам 2023 года выросло до 24 тыс. с 22,2 тыс. на конец 2022 года. В фокусе компании, согласно сообщению, остаются задачи по развертыванию частных инсталляций с персональной конфигурацией и настройками безопасности для корпоративных клиентов.
Selectel — провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Компания предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса, которые позволяют отказаться от капитальных затрат на собственную IT-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность.