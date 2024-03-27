Чешская Fans отозвала иск к «Интер РАО — Инжиниринг» на €22,5 млн

Так, договоры с Fans на поставку оборудования — сухих вентиляторных градирен — на Прегольскую и Приморскую ТЭС, которые были введены в эксплуатацию в 2019—2020 годах, предусматривали отложенный платеж.
«Однако чешская компания — поставщик оборудования нарушила сроки исполнения договорных обязательств, в связи с чем на нее были наложены штрафные санкции. Отложенные платежи были засчитаны в счет погашения этих штрафных санкций, о чем Fans была своевременно уведомлена», — прокомментировали в «Интер РАО — Инжиниринг».
«Российская структура чешского производителя энергооборудования Fans, ознакомившись с нашим отзывом по делу, отозвала свой иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО “Интер РАО — Инжиниринг” €22,5 млн», — отметили в компании.
Ранее «дочка» чешского поставщика градирен Fans подала иск к «Интер РАО — Инжиниринг» на 22,5 млн евро, заседание было назначено на 27 марта.