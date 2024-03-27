Чешская Fans отозвала иск к «Интер РАО — Инжиниринг» на €22,5 млн

«Однако чешская компания — поставщик оборудования нарушила сроки исполнения договорных обязательств, в связи с чем на нее были наложены штрафные санкции. Отложенные платежи были засчитаны в счет погашения этих штрафных санкций, о чем Fans была своевременно уведомлена», — прокомментировали в «Интер РАО — Инжиниринг».