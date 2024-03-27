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ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Российские компании — участники внешнеторговой деятельности с 1 апреля 2024 года смогут не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей, следует из указания ЦБ, опубликованного на сайте регулятора.

Источник: AP 2023

Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба (ФТС) будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.

Кроме того, указанием закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.

Изначально возможность не предоставлять документы по сделкам с зарубежными контрагентами была у компаний, сделки которых не превышали 200 тысяч рублей. С начала 2022 года эта сумма была увеличена до 600 тысяч рублей, а с 1 апреля вырастет до 1 млн рублей.