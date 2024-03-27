ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Изначально возможность не предоставлять документы по сделкам с зарубежными контрагентами была у компаний, сделки которых не превышали 200 тысяч рублей. С начала 2022 года эта сумма была увеличена до 600 тысяч рублей, а с 1 апреля вырастет до 1 млн рублей.