ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба (ФТС) будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.
Кроме того, указанием закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.
Изначально возможность не предоставлять документы по сделкам с зарубежными контрагентами была у компаний, сделки которых не превышали 200 тысяч рублей. С начала 2022 года эта сумма была увеличена до 600 тысяч рублей, а с 1 апреля вырастет до 1 млн рублей.