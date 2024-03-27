Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов

«Euroclear (расчетно-клиринговая система. — Прим. ред.) <…> получила разрешение сохранить доходы, полученные от инвестирования <…> (российских активов. — Прим. ред.) в 2022 и 2023 годах. <…> Пять миллиардов евро <…> — это буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще», — указано в публикации.
При этом, как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, он не получал информацию о буфере в пять миллиардов евро.
«Это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером», — добавил он.
«Если юридические риски не материализуются к 2027 году, Euroclear должна будет передать ЕС 10%, <…> но не пять миллиардов доходов, полученных в 2022 и 2023 годах», — указано в сообщении газеты, которая ссылается на чиновника Евросоюза.
В середине марта издание Guardian сообщало, что в ЕС обсуждают сохранение в союзе части доходов с замороженных российских активов для их возможного использование в будущем на юридические тяжбы с Москвой.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие таким решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.