Банк «Точка» объяснил сбой в работе сайта и мобильного приложения

Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году. Он долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности, «Открытия», который зимой 2022 года продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов — «Трасту». Остальные 9,9% принадлежали сооснователям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву через кипрскую Catalytic People Limited.