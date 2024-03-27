Alibaba выкупит долю в Cainiao за $3,75 млрд после отказа от IPO платформы

Alibaba Group предложила выкупить 36% Cainiao и готова потратить на выкуп до $3,75 млрд, отказавшись от планов первичного публичного размещения акций (IPO) логистического бизнеса в Гонконге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя и сооснователя Alibaba Group Джо Цая и заявление Alibaba. Компании принадлежит около 64% акций Cainiao, одной из крупнейших в мире логистических платформ и разработчика IT-решений для логистики.
Cainiao впервые подала документы на IPO на Гонконгскую фондовую биржу в сентябре 2023 года. 26 марта 2024 года истек шестимесячный период, до которого компании требовалось обновить статус заявки на листинг на площадке. Сроки проведения публичного размещения никогда не разглашались, передает Reuters. Alibaba предложила миноритарным акционерам Cainiao возможность продать все находящиеся в обращении акции по $0,62 за бумагу. Компания намерена завершить обратный выкуп к июню или июлю.
«Учитывая стратегическое значение Cainiao для Alibaba и значительные долгосрочные возможности, которые мы видим в создании глобальной логистической сети, мы считаем, что сейчас подходящее время удвоить инвестиции», — сказал Джо Цай. Он заявил 26 марта в телефонном разговоре с аналитиками, что проблемы регулирования не сыграли никакой роли в принятии решения по IPO Cainiao. «В этой части мира просто нет общей среды для проведения сделок на рынке капитала с целью повышения ценности для акционеров. Для нас нет смысла участвовать в этих сделках на рынке капитала», — сказал сооснователь Alibaba.
Акции Alibaba, котирующиеся в США, выросли на 0,7% на премаркете 26 марта после объявления о выкупе доли и незначительно росли на биржевых торгах Nasdaq и постмаркете. В последнем отчете компании о финансовых результатах Цай сказал, что все запланированные IPO Alibaba, включая Cainiao, «зависели от рыночных условий». Активность на рынке IPO в Гонконге в 2023 году замедлилась, отмечает агентство: размещение акций 73 компаний принесло 46,3 млрд гонконгских долларов ($5,92 млрд), что на 56% меньше, чем в 2022 году.
Компания столкнулась с несоответствием ожиданий потенциальных инвесторов в отношении оценки, сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. Агентство направило Alibaba запрос о комментариях по поводу каких-либо несоответствий в оценке. Цай заявил 26 марта, что ее предложение миноритарным акционерам оценило Cainiao в $10,3 млрд.
Компания назначила нового гендиректора, объявила, а затем отказалась от листинга своего облачного подразделения и переориентировалась на основной бизнес. Основные направления бизнеса — это электронная коммерция и облачные технологии — теперь возглавляет новый гендиректор группы Эдди Ву.
Внутренние платформы электронной коммерции Alibaba Tmall и Taobao по-прежнему остаются крупнейшими в Китае, но в последние годы они потеряли долю рынка из-за конкурентов, включая Pinduoduo группы PDD Holdings. «Мы хотим выиграть в электронной коммерции, вернув себе долю рынка и стимулируя рост», — сказал Цай аналитикам. По его словам, в этой стратегии дальнейшая интеграция с Cainiao занимает центральное место. Джо Цай и Джек Ма основали Alibaba в 1999 году.
Cainiao Smart Logistics Network Limited была основана как совместное предприятие девяти китайских компаний, в том числе Alibaba Group в 2013 году. Компания, по собственным данным, обслуживает более 90% отправлений AliExpress в мире и разрабатывает IT-решения для автоматизации логистики, систем управления поставками, построения логистических цепочек и искусственного интеллекта в сфере беспилотных доставок грузов.