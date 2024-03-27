Alibaba выкупит долю в Cainiao за $3,75 млрд после отказа от IPO платформы

«Учитывая стратегическое значение Cainiao для Alibaba и значительные долгосрочные возможности, которые мы видим в создании глобальной логистической сети, мы считаем, что сейчас подходящее время удвоить инвестиции», — сказал Джо Цай. Он заявил 26 марта в телефонном разговоре с аналитиками, что проблемы регулирования не сыграли никакой роли в принятии решения по IPO Cainiao. «В этой части мира просто нет общей среды для проведения сделок на рынке капитала с целью повышения ценности для акционеров. Для нас нет смысла участвовать в этих сделках на рынке капитала», — сказал сооснователь Alibaba.