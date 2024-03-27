Акции Krispy Kreme подскочили на 40% после сделки с McDonald`s

Krispy Kreme в качестве эксперимента начала продавать свои пончики в 160 ресторанах McDonald`s в штате Кентукки в 2022 году. Как отмечает компания, спрос превзошел ожидания, а потому было принято решение о расширении сотрудничества. Во второй половине нынешнего года пончики Krispy Kreme начнут появляться в ресторанах McDonald`s за пределами Кентукки. К концу 2026 года они будут продаваться во всех точках сети фастфуда.