Акции Krispy Kreme подскочили на 40% после сделки с McDonald`s

Krispy Kreme в качестве эксперимента начала продавать свои пончики в 160 ресторанах McDonald`s в штате Кентукки в 2022 году. Как отмечает компания, спрос превзошел ожидания, а потому было принято решение о расширении сотрудничества. Во второй половине нынешнего года пончики Krispy Kreme начнут появляться в ресторанах McDonald`s за пределами Кентукки. К концу 2026 года они будут продаваться во всех точках сети фастфуда.
Krispy Kreme заявила, что партнерство с McDonald`s позволит ей увеличить количество точек продаж вдвое. Акции компании, вышедшей на биржу в 2021 году, все это время котируются ниже цены IPO. Прошлый год компания завершила с чистым убытком $36,6 млн, а ее операционная прибыль и маржа сократились вдвое по сравнению с 2022 годом.