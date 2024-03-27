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Акции компании Дональда Трампа в первый день торгов подорожали на 50%

В первый день биржевых торгов акции компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть под названием Truth, подорожали почти на 50%. Размещение бумаг состоялось не в форме традиционного первичного размещения (IPO), а более дешевым способом — путем объединения с публичной компанией- «пустышкой» (Special purchase acquisition company, SPAC): такие создаются специально для вывода на биржу крупных компаний с реальным бизнесом.

Источник: Reuters

Акции Trump Media & Technology Group под символом DJT (в честь полного имени Трампа — Donald John Trump) торгуются на бирже NASDAQ. Экс-президенту США принадлежит около 58%. По текущим котировкам DJT доля Трампа в компании оценивается в $5,4 млрд.

Эксперты не исключают, что вывод на биржу соцсети Truth с ежемесячной аудиторией около 600 тыс. пользователей, которую многие упрекают в распространении крайне правой идеологии и национализма, поможет Дональду Трампу поправить его финансовое положение.

Напомним, что Дональд Трамп должен предоставить суду залог в размере $464 млн в рамках дела о предъявлении неверных данных относительно собственного состояния. Если залог не будет предоставлен, к господину Трампу могут применить обеспечительные меры в виде конфискации части имущества. В связи с этим СМИ в США активно обсуждают возможное банкротство экс-президента Дональда Трампа.