Акции компании Дональда Трампа в первый день торгов подорожали на 50%

В первый день биржевых торгов акции компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть под названием Truth, подорожали почти на 50%. Размещение бумаг состоялось не в форме традиционного первичного размещения (IPO), а более дешевым способом — путем объединения с публичной компанией- «пустышкой» (Special purchase acquisition company, SPAC): такие создаются специально для вывода на биржу крупных компаний с реальным бизнесом.