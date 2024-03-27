Акции компании Дональда Трампа в первый день торгов подорожали на 50%

Акции Trump Media & Technology Group под символом DJT (в честь полного имени Трампа — Donald John Trump) торгуются на бирже NASDAQ. Экс-президенту США принадлежит около 58%. По текущим котировкам DJT доля Трампа в компании оценивается в $5,4 млрд.
Эксперты не исключают, что вывод на биржу соцсети Truth с ежемесячной аудиторией около 600 тыс. пользователей, которую многие упрекают в распространении крайне правой идеологии и национализма, поможет Дональду Трампу поправить его финансовое положение.
Напомним, что Дональд Трамп должен предоставить суду залог в размере $464 млн в рамках дела о предъявлении неверных данных относительно собственного состояния. Если залог не будет предоставлен, к господину Трампу могут применить обеспечительные меры в виде конфискации части имущества. В связи с этим СМИ в США активно обсуждают возможное банкротство экс-президента Дональда Трампа.