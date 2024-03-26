Здоровье купишь

Медицинская компания «СберЗдоровье» и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование потребительского поведения россиян на рынке платных медицинских услуг по итогам 2023 года. Анализ строился на основании внутренней статистики «СберЗдоровья» и агрегированных обезличенных данных компании «Чек Индекс» о приобретении услуг у сетевых и несетевых частных клиник, а также у частных медицинских лабораторий. Аналитические модели «Платформы ОФД» работают на базе 110 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизы за семь лет.
По данным «Чек Индекса», в 2023 году объем продаж в сегменте платной медицины в России вырос на 34% по сравнению с 2022 годом. Число покупок при этом выросло на 24%, а средний чек на медицинские услуги увеличился на 10% и составил 3754 ₽ Сектор стоматологии также показал рост по этим показателям: средний чек составил 8252 ₽, что на 13% выше, чем в прошлом году; число покупок стоматологических услуг выросло на 14%, а объем продаж — на 27%.
Самыми востребованными медицинскими услугами, согласно подсчетам «Чек Индекса», стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования (ультразвуковая диагностика и другие). Топ покупок в сфере стоматологии составили пломбирование, анестезия, зубные снимки, а также обслуживание брекет-систем.
Существенную долю в структуре общего спроса на платные медицинские услуги заняли услуги онлайн-медицины. Так, число телемедицинских консультаций в 2023 году в рамках сервиса «СберЗдоровье» выросло на 68% по сравнению с 2022 годом. Среди причин такого увеличения спроса на услуги телемеда авторы исследования выделяют их финансовую привлекательность и указывают, что около 60% медицинских проблем можно решить с помощью онлайн-консультаций с врачами.
Отметим, в феврале «Медвестник», ссылаясь на предварительные данные Росстата, сообщал, что россияне в 2023 году потратили на платные медицинские услуги 1,36 трлн руб. Общий объем предоставленных услуг вырос в денежном выражении на 11%, с 1,22 трлн руб. в 2022 году. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma, аналитик фармрынка Николай Беспалов полагает в связи с этим, что рост объема платных услуг, безусловно, присутствует, но выборка, которой пользуется «Чек Индекс», по его оценке, нерелевантна общей ситуации. «Скорее всего, по ней можно судить только об отдельных направлениях оказанной помощи», — заключает эксперт.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев уверен, что интерес пациентов к частной медицине во многом зависит от объема, доступности и качества медпомощи, которую можно получить по ОМС. «Когда бесплатной помощи по каким-то причинам недостаточно, люди идут в коммерческий сектор. Например, стоматология плохо погружена в систему госгарантий, поэтому коммерциализирована. Сегодня для пациентов большое значение имеют скорость оказания медицинских услуг и комфорт при их получении. В бесплатных клиниках зачастую это проблема, поэтому сдавать анализы, делать аппаратную диагностику и другие исследования люди предпочитают в платной клинике, где и саму услугу, и ее результаты можно получить быстрее», — комментирует господин Жулев.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объясняет рост сектора платных медуслуг сменой поколений: молодые люди, отмечает она, больше заботятся о своем здоровье и готовы вкладывать в него деньги. При этом они, подчеркивает госпожа Попович, «рано или поздно» все равно придут лечиться в госсистему: «Если эти молодые люди сейчас будут заботиться о себе, то в целом произойдет оздоровление общества, что само по себе благо».
Юрий Жулев добавляет, что телемедицина «дает новый уровень сервиса». Опросы ВСП показывают, что это востребованная опция. «Возможности приема врача по телефону или видеосвязи — это большой шаг вперед, который сейчас доступен в частных клиниках. Мы надеемся, что вскоре консультации в формате “врач—пациент” будут погружены и в систему госгарантий», — говорит господин Жулев.
В Минздраве РФ, в свою очередь, заявили о повышении доступности бесплатной медицинской помощи для граждан в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе за счет увеличения объема средств ОМС, выделяемых на финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также профилактической направленности указанной медицинской помощи. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2023 году составил 2 795 481,4 млн руб., что на 233 533,8 млн руб. больше, чем в 2022 году. «Таким образом, размер финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи в 2023 году вырос на 9,1% по сравнению с 2022 годом», — подчеркнули в министерстве. Объем скорой медицинской помощи в 2023 году составил 35,5 млн вызовов (0,244 вызова на одного застрахованного), это на 1,7 млн вызовов меньше, чем в 2022 году (37,2 млн вызовов), что связано с повышением качества профилактических мероприятий, в том числе диспансерно-динамического наблюдения, уверены в Минздраве. Объем же посещений с профилактической и иными целями в 2023 году составил 476,3 млн посещений, что на 12,8 млн посещений больше, чем в 2022 году (463,5 млн посещений).