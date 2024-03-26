Здоровье купишь

В Минздраве РФ, в свою очередь, заявили о повышении доступности бесплатной медицинской помощи для граждан в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе за счет увеличения объема средств ОМС, выделяемых на финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также профилактической направленности указанной медицинской помощи. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2023 году составил 2 795 481,4 млн руб., что на 233 533,8 млн руб. больше, чем в 2022 году. «Таким образом, размер финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи в 2023 году вырос на 9,1% по сравнению с 2022 годом», — подчеркнули в министерстве. Объем скорой медицинской помощи в 2023 году составил 35,5 млн вызовов (0,244 вызова на одного застрахованного), это на 1,7 млн вызовов меньше, чем в 2022 году (37,2 млн вызовов), что связано с повышением качества профилактических мероприятий, в том числе диспансерно-динамического наблюдения, уверены в Минздраве. Объем же посещений с профилактической и иными целями в 2023 году составил 476,3 млн посещений, что на 12,8 млн посещений больше, чем в 2022 году (463,5 млн посещений).