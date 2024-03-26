Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию

Тревожным звоночком являются судебные действия, в которых фигурирует банк. Проверить это можно, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. Как правило, о крупных делах пишут в СМИ. «Само себе наличие судебного дела не является фактом, на 100 процентов говорящим о том, что у финансовой организации отнимут лицензию. Тем не менее, это надо принять во внимание», — заключил Гусятников.