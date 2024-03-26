Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совокупная выручка российских компаний из сферы IT в 2023 году составила 5,5 трлн рублей. Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, этот показатель увеличился на более 40% в сравнении в 2022 годом.
«Выручка компаний IT-отрасли за прошлый год выросла более чем на 40%», — сказал министр. Из его презентации следует, что рост по сравнению с 2022 годом составил 43,2%, с 2019 годом — в 2,6 раза.
По словам главы Минцифры, в 2023 году объем выручки от реализации собственных решений IT-компаний увеличился на 31%. «Выручка растет за счет эффективной разработки и реализации отечественных решений», — пояснил Шадаев.