VEON продает долю в «Beeline Кыргызстан»

Как говорится в сообщении, сделка является частью стратегии VEON по упрощению структуры группы и переносу акцента на более крупные рынки. В октябре 2023 года VEON вышел из российского бизнеса и продал 100% ПАО «Вымпелком» топ-менеджменту компании. Сделка не предусматривала соглашений об обратном выкупе.
В марте 2022 года «Вымпелком» передал VEON бизнес в Киргизии. Тогда телекоммуникационный холдинг за $12,1 млн получил 50,1% акций Kyrgyzstan Holding AG. В декабре 2022-го «Вымпелком» продал бизнес в Казахстане, передав 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG холдингу VEON в обмен на вознаграждение в размере 54 млрд руб.