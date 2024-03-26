VEON продает долю в «Beeline Кыргызстан»

Как говорится в сообщении, сделка является частью стратегии VEON по упрощению структуры группы и переносу акцента на более крупные рынки. В октябре 2023 года VEON вышел из российского бизнеса и продал 100% ПАО «Вымпелком» топ-менеджменту компании. Сделка не предусматривала соглашений об обратном выкупе.