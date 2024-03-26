Венгрия хочет продлить работу АЭС «Пакш-1» еще на 20 лет

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 марта. /ТАСС/. Венгрия планирует продлить работу АЭС в городе Пакш еще на 20 лет, большая часть населения страны поддерживает работу станции. Об этом заявил глава канцелярии гендиректора управляющей станцией компании Пал Ковач, выступая на сессии в рамках форума «Атомэкспо-2024».
«Мы хотим продлить работу станции еще на 20 лет, а рядом строятся два новых блока типа 1200 МВт», — сказал Ковач.
«Мы открыты перед населением. Для нас важен вопрос ответственного принятия и поддержки, — отметил он. — В результате у нас большинство в Венгрии поддерживает то, что АЭС работает в стране».
По словам представителя компании-оператора, главам ближайших к Пакшу поселений оказывается содействие. «Мы эксплуатируем АЭС с минимально достижимой экологической нагрузкой, поддерживаем выбросы в окружающую среду на минимально возможном уровне, на порядок ниже предельных значений, — отметил он. — Мы поддерживаем энергетическое училище, спортивный клуб, местные и региональные организации. Поддерживаем общественные цели, такие как защита климата, устойчивое развитие».
Ковач оценил работу российских специалистов на станции как очень хорошую. «Очень хорошо. Отличная работа ведется, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — У нас работа идет уже больше 60 лет. В 1966 году мы подписали межправительственное соглашение, построили четыре блока. Сейчас пора уже продлить время и сроки этих блоков, построить новые станции, чтобы прийти к энергетике совсем без выбросов СО2».
Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-х и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство ее второй очереди — пятого и шестого энергоблоков.