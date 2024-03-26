Венгрия хочет продлить работу АЭС «Пакш-1» еще на 20 лет

Ковач оценил работу российских специалистов на станции как очень хорошую. «Очень хорошо. Отличная работа ведется, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — У нас работа идет уже больше 60 лет. В 1966 году мы подписали межправительственное соглашение, построили четыре блока. Сейчас пора уже продлить время и сроки этих блоков, построить новые станции, чтобы прийти к энергетике совсем без выбросов СО2».