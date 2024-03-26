Ведомства поддержали соблюдение пресекательного срока к сделкам по приватизации

В обсуждении проекта концепции по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, который подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ведомства поддержали прежде всего обязательное соблюдение десятилетнего пресекательного срока применительно к сделкам по приватизации, рассказал «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Он уточнил, что эта норма есть в Гражданском кодексе (ГК), но она не всегда используется в правоприменительной практике, поскольку из этого правила возможны исключения.
По словам Шохина, недавно в министерстве финансов состоялось совещание заинтересованных ведомств, где были заслушаны предложения союза по вопросу о защите бизнеса от деприватизации. На этом совещании и было выбрано главное, «ударное» направление работы — идея обязательного соблюдения 10-летнего пресекательного срока.
На съезде РСПП 18 апреля, куда приглашен президент России Владимир Путин, союз надеется получить финальное одобрение главы государства по этому вопросу, отметил Александр Шохин. По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом дискуссии, кроме сроков давности на встрече в Минфине обсуждался вопрос усиления нормы о праве сторон на справедливую компенсацию в спорах о законности приватизации, однако, пока прийти к согласию по этому вопросу ведомствам не удалось.
В Минфине заявили изданию, что министерство и другие заинтересованные федеральные ведомства вместе с экспертами прорабатывают предложения РСПП по защите добросовестного бизнеса от деприватизации: «Рассматриваются различные формы защиты добросовестных приобретателей имущества, в том числе связанные со сроками исковой давности». По словам представителя Минфина, речь идет о защите права собственности добросовестных приобретателей имущества, в отношении которого впоследствии обнаружены нарушения норм приобретения предыдущими владельцами.
Необходимость законодательного регулирования пересмотра итогов приватизации обсуждалась в ноябре прошлого года на встрече РСПП с Владимиром Путиным, писали «Ведомости». По итогам этой встречи президент дал правительству соответствующие поручения, рассказывали изданию источник, близкий к правительству.
Александр Шохин в феврале этого года сообщил, что РСПП подготовил поправки в закон о приватизации, которые позволят отделить добросовестных приобретателей активов и участников сделок со стратегическими активами от нарушителей законодательства. В частности, союз предлагал предусмотреть возможность компенсации инвесторам рыночной стоимости активов с помощью механизма двусторонней реституции, а также зафиксировать сроки давности по таким сделкам.
В Минэкономики и Генпрокуратуре не ответили на запрос «Ведомостей», а в российском правительстве переадресовали вопросы в Минфин.