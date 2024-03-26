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В Москве открыли сезон проката самокатов и велосипедов

В начале сезона гражданам будет доступно для аренды 60 тысяч электросамокатов и 3 тысячи электровелосипедов 2.0. Об этом сообщает Telegram-канал дептранса Москвы.

Источник: Российская газета

Как ожидается, сеть проката охватит те районы, где ранее не было такого вида транспорта. Увеличится в течении сезона и количество прокатных единиц. Например, велопрокат пополнят еще 3 тысячи электровелосипедов улучшенной модели, которые будут надежнее и безопаснее предшественников. Всего в сезоне будет доступно более 11 тысяч велосипедов (станционных и электровелосипедов 2.0). Расширилось число медленных зон. Теперь на весь город их 300.

«В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.