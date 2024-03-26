В Москве открыли сезон проката самокатов и велосипедов

Как ожидается, сеть проката охватит те районы, где ранее не было такого вида транспорта. Увеличится в течении сезона и количество прокатных единиц. Например, велопрокат пополнят еще 3 тысячи электровелосипедов улучшенной модели, которые будут надежнее и безопаснее предшественников. Всего в сезоне будет доступно более 11 тысяч велосипедов (станционных и электровелосипедов 2.0). Расширилось число медленных зон. Теперь на весь город их 300.