СМИ: терминалы Starlink можно купить на черном рынке по всему миру

Как сообщили агентству неназванные западные дипломаты, терминалы Starlink можно купить в Судане, где ими пользуются, в частности, противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. По данным агентства, суданские дельцы регистрируют терминалы в Дубае, после чего их на самолете перевозят в Уганду, откуда комплекты Starlink попадают на север в Судан по наземным маршрутам. По словам одного из местных торговцев, «люди платят по два-три доллара в час» за доступ в интернет, так что это «очень хороший бизнес».