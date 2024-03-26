СМИ: терминалы Starlink можно купить на черном рынке по всему миру

«Расследование… выявило многочисленные примеры незаконной продажи и активации комплектов Starlink. То, как их перевозят контрабандой, а также явная доступность Starlink на черном рынке, указывает, что их злонамеренное использование — это систематическая глобальная проблема», — пишет агентство по итогам собственного расследования.
Как сообщили агентству неназванные западные дипломаты, терминалы Starlink можно купить в Судане, где ими пользуются, в частности, противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. По данным агентства, суданские дельцы регистрируют терминалы в Дубае, после чего их на самолете перевозят в Уганду, откуда комплекты Starlink попадают на север в Судан по наземным маршрутам. По словам одного из местных торговцев, «люди платят по два-три доллара в час» за доступ в интернет, так что это «очень хороший бизнес».
Кроме того, терминалы продают в находящейся под санкциями США Венесуэле, хотя на карте интернет-покрытия отмечается, что в этой стране Starlink не работает, пишет Блумберг.
В ЮАР власти страны пока не одобрили использование интернета от Маска, однако торговля Starlink «процветает» благодаря группам в соцсетях, где продавцы предлагают комплекты, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально.
Даже если SpaceX блокирует незаконно активированные терминалы, дельцы перерегистрируют их в третьих странах и активируют повторно. По словам бывшего чиновника из правительства США, администрация президента США Джо Байдена может ужесточить экспортный контроль, чтобы терминалы Маска «не попадали в руки врагов Америки».