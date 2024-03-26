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Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки

Сбербанк (MOEX: SBER) с 28 марта отменит требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». Кроме того, с 4 апреля кредитная организация отменит требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.

Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке», — приводит пресс-служба банка слова директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи.

22 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться летом 2024 года и больше не возобновляться. При этом регулятор продолжит поддерживать адресные программы, в том числе семейную ипотеку.