Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки

Сбербанк (MOEX: SBER) с 28 марта отменит требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». Кроме того, с 4 апреля кредитная организация отменит требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.