Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки

«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке», — приводит пресс-служба банка слова директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи.
22 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться летом 2024 года и больше не возобновляться. При этом регулятор продолжит поддерживать адресные программы, в том числе семейную ипотеку.