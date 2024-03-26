Росстат раскрыл среднее число детей на одну женщину в России

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41. Это следует из предварительной оценки Росстата, с которой ознакомился РБК. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году (1,31, а в 2007 году было ровно столько же, сколько в 2022-м). Спад последних лет эксперты объясняли тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов — гораздо менее многочисленное, чем поколение 1980-х.