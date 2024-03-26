Российский рынок акций открылся слабым ростом основных индексов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует слабый рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,15%, до 3 286,5 пункта, индекс РТС — на 0,09%, до 1 116,65 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 286,2 пункта (+0,14%), долларовый индекс РТС рос на 0,01%, до 1 115,75 пункта.
К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,17%, до 92,74 рубля, евро находился на отметке в 100,61 рубля (+0,19%). Курс юаня торговался на уровне 12,796 рубля (+0,15%).