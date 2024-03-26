Reuters сообщил о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день

Книги заявок на IPO лизинговой компании «Европлан» (LEAS) подписаны еще с прошлой недели, сообщил Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Период сбора заявок на участие в первичном размещении лизинговой компании был установлен с 22 марта по 28 марта. Индикативный ценовой диапазон цены был установлен на уровне ₽835−875, что соответствует рыночной капитализации ₽100−105 млрд.
К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил «РБК Инвестициям» первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков. По словам одного из источников Reuters, компания не планирует в связи с высоким спросом пересматривать сроки или размер привлечения.
В рамках размещения инвесторам будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.
Мосбиржа допустила к торгам акции «Европлан» с 29 марта. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Бумаги компании будут торговаться под тикером LEAS.
«Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), станет первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. В рамках первичного размещения акций «ЭсЭфАй» предложит инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлана». После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.
Чистая прибыль компании за 2023 год увеличилась на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не реже одного раза в год и при сохранении достаточности капитала не ниже 15%.
«Есть шанс стать голубой фишкой». Стоит ли участвовать в IPO «Европлана».
Компания с 1999 года предоставляет услуги автолизинга — покупатель приобретает долгосрочную подписку на автомобиль и по истечении договора может его выкупить или вернуть лизингодателю. У «Европлана» 85 офисов в 67 регионах России и более 4 тыс. партнеров — дилерских центров. Услугами компании, в частности, пользуются операторы такси и каршеринга.
Компания предоставляет в аренду легковой, грузовой, коммерческий автотранспорт, прицепы, автобусы и спецтехнику. В автопарке компании более 112 тыс. единиц техники: среди них автомобили российских (Lada, ГАЗ, УАЗ), китайских (Haval, Geely, Shacman), европейских (Volkswagen, Skoda, Mercedes) и японских марок (Toyota, Nissan) — как новые, так и с пробегом. Кроме того, компания предоставляет услуги регистрации и доставки автомобиля, предлагает топливные карты, выкуп, техническое обслуживание, автопомощь, шинный сервис и другое.