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Путин: ни о какой деприватизации речь не идет

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе возврата в государственную собственность крупных предприятий речи о деприватизации или огосударствлении экономики не идет. Он добавил, что работа прокуроров оправдана в случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона или используются во вред стране.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Подчеркну, что в каждом таком случае нужно действовать строго по закону … Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу собственности», — сказал президент на коллегии Генпрокуратуры (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин также сообщил о необходимости максимально сократить число проверок бизнеса. При этом, как уточнил глава государства, нужно обеспечивать интересы потребителей.

22 февраля Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложения по законодательному регулированию пересмотра приватизационных сделок. В союзе считают необходимым введение компенсации инвесторам рыночной стоимости активов, если приватизация была проведена с нарушениями.