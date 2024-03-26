Путин: ни о какой деприватизации речь не идет

«Подчеркну, что в каждом таком случае нужно действовать строго по закону … Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу собственности», — сказал президент на коллегии Генпрокуратуры (цитата по «Интерфаксу»).
Владимир Путин также сообщил о необходимости максимально сократить число проверок бизнеса. При этом, как уточнил глава государства, нужно обеспечивать интересы потребителей.
22 февраля Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложения по законодательному регулированию пересмотра приватизационных сделок. В союзе считают необходимым введение компенсации инвесторам рыночной стоимости активов, если приватизация была проведена с нарушениями.