Прирост запасов золота в РФ в 2023 году превысил добычу

Министерство отмечает, что прирост запасов золота превосходил показатели добычи с 2021 года по 2023 год. Так, в 2021 году прирост составил 574 тонны, а добыча — 438,37 тонны, в 2022 году прирост достиг 1,38 тыс. тонн, добыча — 421,7 тонны. А в 2023 году прирост запасов золота составил более 700 тонн, в то время как добыча, согласно предварительным данным, оказалась на уровне 421,8 тонны.