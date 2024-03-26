Прирост запасов золота в РФ в 2023 году превысил добычу

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Воспроизводство запасов золота за счет геологоразведочных работ по итогам 2023 года составило более 700 тонн, превысив предварительные результаты по добыче в 421,8 тонны. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России.
Министерство отмечает, что прирост запасов золота превосходил показатели добычи с 2021 года по 2023 год. Так, в 2021 году прирост составил 574 тонны, а добыча — 438,37 тонны, в 2022 году прирост достиг 1,38 тыс. тонн, добыча — 421,7 тонны. А в 2023 году прирост запасов золота составил более 700 тонн, в то время как добыча, согласно предварительным данным, оказалась на уровне 421,8 тонны.
«В 2023 году из 168 поставленных на государственный баланс новых месторождений твердых полезных ископаемых 142 — золото», — обратили внимание в министерстве.
Минприроды также подчеркнуло, что в рамках в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» до 2030 года предусматриваются значительные по объему геологоразведочные работы на золото на Дальнем Востоке и в Сибири.
При этом стоимость геологоразведки на золото за последние 10 лет увеличилась, в том числе из-за проведения работ на менее изученных территориях, требующих дополнительных затрат, а также из-за инфляции, добавили в Минприроды. «В 2023 году государственное финансирование геологоразведочных работ ранних стадий на золото бюджета составило 2,861 млрд рублей. В 2024 году — порядка 2,5 млрд рублей», — отметили в министерстве.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что с 2020 года прирост запасов золота достиг почти 4 тыс. тонн при добыче свыше 1,7 тыс. тонн за аналогичный период.