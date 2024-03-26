Polymetal будет поддерживать листинг на Мосбирже до перевода инвесторов в Астану

В августе 2023 года компания Polymetal завершила редомициляцию (перерегистрацию компании в другой стране) с острова Джерси (Великобритания) в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Сейчас акции Polymetal торгуются на Астанинской фондовой бирже (AIX) и Московской бирже. Ранее бумаги компании также торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако в прошлом году перестали. Однако топ-менеджмент компании утверждал, что может возобновить листинг Polymetal на LSE после продажи российского бизнеса. Виталий Несис в интервью агентству во вторник подтвердил такую цель компании, но уточнил, что для «этого нужен масштаб». «Не хотим быть компанией, на которую смотрят только узкие специалисты и продвинутые спекулянты, нам нужны генералисты. А для этого 1 млн унций в золотом эквиваленте — минимум», — заявил он.