Polymetal будет поддерживать листинг на Мосбирже до перевода инвесторов в Астану

Горнорудная компания, занимающаяся добычей серебра, золота и меди, Polymetal будет поддерживать листинг на Московской бирже и продолжать работать с акционерами до тех пор, пока не переведет их через обмен на биржу в Казахстан, заявил глава компании Виталий Несис в интервью «Интерфаксу». «Компании этот листинг больше не нужен, объективно не нужен он и инвесторам. Потому что акции, которые торгуются на Московской бирже, ущербные: до их владельцев не доходят дивиденды, они не могут голосовать», — считает он.
В августе 2023 года компания Polymetal завершила редомициляцию (перерегистрацию компании в другой стране) с острова Джерси (Великобритания) в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Сейчас акции Polymetal торгуются на Астанинской фондовой бирже (AIX) и Московской бирже. Ранее бумаги компании также торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако в прошлом году перестали. Однако топ-менеджмент компании утверждал, что может возобновить листинг Polymetal на LSE после продажи российского бизнеса. Виталий Несис в интервью агентству во вторник подтвердил такую цель компании, но уточнил, что для «этого нужен масштаб». «Не хотим быть компанией, на которую смотрят только узкие специалисты и продвинутые спекулянты, нам нужны генералисты. А для этого 1 млн унций в золотом эквиваленте — минимум», — заявил он.
По словам Виталия Несиса, «никакой жесткой отсечки», до какого размера пакета на Мосбирже компания хочет сократить объем торгующихся акций, нет. Сейчас на Мосбирже обращается около 8% акций компании, Polymetal продолжает принимать заявки на обмен. «Желательно, конечно, минимизировать количество акций, которые там застрянут». «В московских акциях нет реальной ценности, это фиктивные ценные бумаги, если учитывать регуляторную реальность. Будем поэтому работать, объяснять, помогать с переводом. Надеюсь, что подавляющее большинство акционеров на Мосбирже все-таки мигрируют в Астану», — добавила он.
Как отмечает глава компании, для перевода инвесторов в Астану к Polymetal есть несколько проблем. Кто-то из акционеров «не понимает, как организовать инфраструктуру на казахстанской стороне». Кто-то — «живет в альтернативной реальности, до сих пор оптимистично настроены, надеются на радикальное изменение геополитической ситуации. Они считают, что вот-вот будет какой-то обмен одних активов на другие, а Euroclear откроет операции. Тем самым просто отрицают реальную жизнь». Наконец, многие институциональные управляющие инвесторы держат акции для клиентов, и «получить от них какую-то вводную для перевода или продажи бумаги крайне проблематично».
При этом Виталий Несис признает, что сейчас торги акциями компании на Мосбирже более ликвидны, в Астане ликвидность растет очень медленно. «В Астане достаточно большое количество сделок продолжает проходить off market, напрямую в регистраторе. Это нормальная ситуация, связанная с окончанием миграции из Лондона», — говорит он. В обозримой перспективе, топ-менеджер надеется, что ликвидность в Астане вырастет до $2−3 млн в сутки. «Это все равно намного меньше, чем в Москве, но достаточно, чтобы поддерживать организованный рынок, где розничный инвестор всегда может купить или продать бумаги. Крупным институционалам с позицией, скажем, на 1% акций будет тяжеловато», — заявил он.
«Что касается влияния на цену в России, то это все больше становится похоже на рынок фанатских карточек корейских поп-групп: непонятно, чем именно торгуют, но делать это интересно и радостно. Поэтому, повторюсь, наша стратегия по отношению к акционерам в Москве — это их образование и пропаганда, а также снижение транзакционных издержек на миграцию. Сравнительная цена нас точно не интересует», — заключил он.
Сейчас крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%). В свободном обращении на биржах Астаны и Москвы находится 75% акций, в том числе относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.