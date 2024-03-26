Подана апелляция на передачу в доход РФ акций фабрики «Рошен» экс-президента Украины

Липецкая фабрика «Рошен» с 2015 года вела в судах серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс». В 2015 году ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по всем делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.