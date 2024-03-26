Подана апелляция на передачу в доход РФ акций фабрики «Рошен» экс-президента Украины

ТАСС, 26 марта. Октябрьский районный суд Липецка принял апелляционную жалобу на решение о передаче в доход Российской Федерации акций Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), основными владельцами которой являлись экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей. Об этом сообщила ТАСС представитель Октябрьского районного суда.
«Поступила апелляционная жалоба, но она пока обездвижена. Говорить о том, когда назначено заседание, пока нельзя. Когда по ней устранят недостатки, тогда апелляция будет передана в [Липецкий] областной суд, и он назначит судебное заседание», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в апелляционной жалобе имеются существенные недостатки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Липецкой области, жалоба подана директором фабрики Олегом Казаковым.
Октябрьский районный суд Липецка 19 февраля после обращения Генпрокуратуры РФ принял решение о передаче в доход Российской Федерации акций липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, его сыну Алексею, а также директору фабрики Олегу Казакову. По данным суда, в доход РФ должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” и 94,9976% долей в уставном капитале ООО “Рошен”, принадлежащие “Центрально-Европейской кондитерской компании”, а также 5% долей в уставном капитале ООО “Рошен”, принадлежащие директору фабрики Олегу Казакову. Решением суда также была запрещена на территории РФ деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова.
Липецкая фабрика «Рошен» с 2015 года вела в судах серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс». В 2015 году ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по всем делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.
Корпорация «Рошен» является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.