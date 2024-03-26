Ozon планирует обзавестись собственной страховой

Ozon не раскрывает будет ли создавать СК с нуля или купит действующую. Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом» сошлись во мнении, что купить небольшую компанию с действующей лицензией куда проще, чем самостоятельно получать такую лицензию. Однако, есть риски получить неприятное наследство от предыдущего бизнеса, и к тому же, найти на рынке такие СК по адекватной цене не просто.