Ozon планирует обзавестись собственной страховой

Маркетплейс Ozon работает над запуском собственной страховой компании (СК), узнал «Коммерсантъ». Запуск первых продуктов запланирован на вторую половину 2024 года, рассказали изданию в Ozon. Команду из стартовых более чем 20 специалистов возглавит бывший руководитель СК «Росбанк Страхование» (входит в группу Росбанка) Денис Гаврилов.
Представитель маркетплейса уточнил, что планируется запустить «широкий пул страховых сервисов для 46 млн клиентов и более 450 тысяч предпринимателей, которые работают» с Ozon. Маркетплейс планирует страховать риски продавцов, пункты выдачи заказов и товары, в частности, покупки из-за рубежа. «В рамках финтех-направления Wildberries мы ведем работу над запуском страховых продуктов», — заявили в этом маркетплейсе.
Ozon не раскрывает будет ли создавать СК с нуля или купит действующую. Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом» сошлись во мнении, что купить небольшую компанию с действующей лицензией куда проще, чем самостоятельно получать такую лицензию. Однако, есть риски получить неприятное наследство от предыдущего бизнеса, и к тому же, найти на рынке такие СК по адекватной цене не просто.
Ранее стало известно, что Ozon создает на базе Ozon Fintech новое направление бизнеса — Premium banking для физических лиц. В частности, подразделение, которое занимается деятельностью, связанной с финансами и IT, ищет сотрудника на должность Business Lead (Premium banking).