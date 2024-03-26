Один тип жилья в России подорожал

В Москве цена «квадрата» в новостройках за первый квартал выросла на 2,5 процента, до 356,6 тысячи рублей, а в Подмосковье — практически на два процента, до 189,6 тысячи. В трех городах из 70 исследуемых этот тип недвижимости, напротив, подешевел. Сильнее всего стоимость квадратного метра снизилась в Архангельске — на 2,1 процента за период с января по март. «Квадрат» нового жилья также подешевел в Петербурге и Краснодаре — на один процент и на 0,9 процента соответственно.