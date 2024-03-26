Нефть Brent нашла временный баланс в районе $85−86

∙ Аналитики Goldman Sachs считают, что снижение ставок в США в этом году приведет к росту цен на металлы (медь и золото), за которыми последует и нефть. Но есть нюанс — это произойдет в случае мягкой посадки экономики. Если же случится рецессия, то прогноз не реализуется.