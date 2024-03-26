Нефть Brent нашла временный баланс в районе $85−86

Нефть
∙ Нефть марки Brent нашла временный баланс в районе $85−86 за баррель. Однако ряд фундаментальных факторов указывает на возможный спуск ниже.
∙ Среднесрочная техническая картина при этом выглядит позитивно. Котировки закрепились выше 200-дневной скользящей средней и даже нарисовали «золотой крест» — пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, что традиционно расценивается как бычий сигнал.
∙ Индекс доллара DXY не смог пройти нисходящее сопротивление и ушел в коррекцию. Для цен сырьевых товаров это позитив.
Новостной фон
∙ Фундаментальную поддержку ценам на нефть оказывают два фактора — сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и конфликт на Ближнем Востоке.
∙ Вчера Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС и освобождения всех заложников после того, как Соединенные Штаты воздержались при голосовании. Конечно, неизвестно, как эта резолюция будет работать на деле, но для нефтяных цен это негатив.
∙ Еще один фактор, поддерживающий высокие цены на нефть, — большой запас нефти, находящийся в море. Причина — изменения логистики из-за волнений на Ближнем Востоке, отказ Индии от партий российской нефти. Однако, по данным S&P Global, фрахтовые ставки отступили от недавних максимумов, а доля нефти на воде, вероятно, достигла своего пика.
∙ Индийские НПЗ покупают все больше нефти у США.
∙ Аналитики Goldman Sachs считают, что снижение ставок в США в этом году приведет к росту цен на металлы (медь и золото), за которыми последует и нефть. Но есть нюанс — это произойдет в случае мягкой посадки экономики. Если же случится рецессия, то прогноз не реализуется.
Природный газ
∙ Сегодня истекает срок действия апрельского контракта — код NGJ2024 на NYMEX. Следующий контракт — NGK2024, стоимость которого находится на уровне $1,8 за MMBtu.
∙ Динамика цен на природный газ в США остается слабой. Отопительный сезон остался позади, запасы в хранилищах находятся на уровнях выше средних исторических за последние 5 лет. При этом в перспективе нескольких месяцев ожидается сокращение добычи со стороны крупных производителей.
∙ EIA выпустила обзор цен на природный газ в Южной Калифорнии. В декабре прошлого года наблюдалась минимальная цена за последние 15 лет. На декабрь обычно приходится пик потребления газа. Среди основных факторов низкой цены EIA отмечает мягкие погодные условия, высокую заполненность хранилищ и увеличение выработки гидроэлектроэнергии.
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