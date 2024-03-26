Мошенники начали использовать теракт в Крокусе в схемах обмана россиян

Опубликованные данные (списки — прим.ред.) пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл» стали использоваться мошенниками для создания поддельных страниц в соцсетях или мессенджерах. Они таким образом пытаются под видом сбора денег от имени пострадавших обманывать россиян, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Эксперт назвал самым вероятным видом мошенничества сбор пожертвований с фейковых страниц жертв трагедии. «Публикация списка имен пострадавших во время теракта в “Крокус Сити Холле” упросит работу мошенников при создании фейковых страниц», — цитирует его РИА Новости.
Также он прогнозирует активизации в ближайшие недели обзвонов мошенниками пострадавших в «Крокусе» граждан и рассылка им сообщений от имени администрации концертного зала или органов государственной власти.
Кроме того, не стоит торопиться в случае, если вы решили помочь деньгами по номеру телефона или на личный счет незнакомого человека, в том числе — якобы пострадавшего в Крокусе.
Если человек давит на эмоции или торопит, это может быть приемом социальной инженерии, которая направлена на лишение жертвы критического мышления.
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