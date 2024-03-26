Мосбиржа хочет запустить собственный сервис автоследования

Московская биржа хочет запустить собственный сервис автоследования, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех источников в брокерских компаниях, а также собеседника, близкого близкий к биржевой инфраструктуре.
Кроме того, торговая площадка разместила на сервисе hh.ru вакансию «менеджер по продукту (автоследование) в департаменте срочного рынка». В ее описании работодатель отмечает, что искомый сотрудник должен обладать опытом работы в брокерской компании или соответствующем подразделении банка на продуктовой позиции (опыт работы с автоследованием указан в качестве преимущества). Его задачами должны стать анализ и понимание требований клиентов и рынка, аналитика определения потребностей пользователей, включая инвесторов-физлиц. Претендент на вакансию должен знать продуктовый подход в отношении финансовых продуктов для ритейла и уметь определять ключевые метрики для клиентов-физлиц.
Представитель Московской биржи заявил, что торговая площадка работает над идеей запуска на срочном рынке сервиса для брокеров по автоследованию, который сможет помочь профучастнику и его клиентам — управляющим улучшить качество цен подписчиков в автоследовании, чтобы весь пул заявки закрывался по одной цен.
По словам собеседников «Ведмостей», разработка сервиса по автоследованию может стать одним из первых шагов Мосбиржи к тому, чтобы предоставить инвесторам прямой доступ к своей инфраструктуре, минуя посредничество брокерских компаний. О том, что ЦБ прорабатывает возможность по открытию инвесторами счетов напрямую на торговой площадке, в конце марта писал «Коммерсантъ».
Активные консультации
Как подтвердили собеседники «Ведомостей», месяц назад регулятор начал опрашивать профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, управляющие компании) для подготовки консультационного доклада о целесообразности прямого допуска на биржу непрофессиональных участников, то есть лиц, не обладающих брокерской лицензии, в частности, розничных инвесторов. Среди вопросов, которые интересуют Банк России, — с какими трудностями может столкнуться биржа при допуске непрофессиональных участников и усилится ли за счет этого конкуренция между брокерами.
В ЦБ потвердели изданию факт подготовки консультативного доклада по вопросу развития дезинтермедиации на финансовом рынке. Правда, представитель регулятора оговорился, что принятие каких-либо решений возможно только после широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили изданию, что ФАС займет проактивную позицию при обсуждении доклада после его публикации.
В рамках дискуссии, запущенной регулятором, Мосбиржа объясняет профучастникам, что «в целом не претендует на клиентскую базу», отметили источники «Вдеомостей». По их словам, торговая площадка стремится убедить, что ей интересны только 3−5% клиентов, которые чувствительны к качеству и скорости исполнение заявок.
Один из источников издания рассказал, что Мосбиржа сейчас набирает штат и на другие розничные позиции: торговая площадка усиливает клиентский сервис обслуживания физлиц. Сейчас по закону, предоставлять доступ к организованным торгам на бирже может лишь профучастник с соответствующей лицензией ЦБ.