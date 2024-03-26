Мосбиржа хочет запустить собственный сервис автоследования

Кроме того, торговая площадка разместила на сервисе hh.ru вакансию «менеджер по продукту (автоследование) в департаменте срочного рынка». В ее описании работодатель отмечает, что искомый сотрудник должен обладать опытом работы в брокерской компании или соответствующем подразделении банка на продуктовой позиции (опыт работы с автоследованием указан в качестве преимущества). Его задачами должны стать анализ и понимание требований клиентов и рынка, аналитика определения потребностей пользователей, включая инвесторов-физлиц. Претендент на вакансию должен знать продуктовый подход в отношении финансовых продуктов для ритейла и уметь определять ключевые метрики для клиентов-физлиц.