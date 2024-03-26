Мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение

Урожай, который ожидается позднее в текущем году во Вьетнаме, вряд ли поможет облегчить проблему с поставками. Опасения вызывает потенциальная нехватка воды в следующем ирригационном цикле, отмечают эксперты. В этом случае фермеры могут отдать приоритет более прибыльным культурам, заключили они.