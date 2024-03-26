Минсельхоз заверил в достаточном объеме производства яиц для обеспечения рынка

«Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются», — пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ведется большая работа, направленная на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями.
«Государство предусмотрело целый ряд инструментов господдержки этого направления животноводства, в том числе льготное кредитование. В частности, внесены изменения в льготное кредитование — срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет», — заключили в министерстве.
В среду, 13 марта, в Минсельхозе рассказали «Известиям», что цены на яйца и мясо кур остаются стабильными. За предшествующую неделю стоимость курятины у производителей показала нулевую динамику и составила в среднем 156,63 рубля за 1 кг. Яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8% — до 87,89 и 79,36 рубля за десяток соответственно.
В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами будет улучшаться.