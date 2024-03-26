Минсельхоз заверил в достаточном объеме производства яиц для обеспечения рынка

В среду, 13 марта, в Минсельхозе рассказали «Известиям», что цены на яйца и мясо кур остаются стабильными. За предшествующую неделю стоимость курятины у производителей показала нулевую динамику и составила в среднем 156,63 рубля за 1 кг. Яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8% — до 87,89 и 79,36 рубля за десяток соответственно.