Министерства обсуждают установление для майнинга криптовалют ОКВЭД

В министерствах идет обсуждение о признании майнинга криптовалют и установления для этой отрасли промышленного кода ОКВЭД, пишут «Известия». В Минэкономики заявили изданию, что в целом поддерживают необходимость внести изменения в ОКВЭД 2 и общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), чтобы выделить майнинг.
По словам представителя этого министерства, инициатором такого предложения выступило Минэнерго (там на запрос «Известий» не ответили). Однако против выступает Минпромторг, который, собственно, и занимается классификатором ОКВЭД, рассказал изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
По его словам, в дискуссии рассматриваются два варианта: выделение добычи криптовалют в отдельную категорию и включение в уже существующий раздел классификатора ОКВЭД.
«До прошлой недели Минцифры почти не участвовало в обсуждении, но сейчас ведомство заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца», — заявил депутат.
По оценкам Bitriver, в прошлом году Россия заняла второе место на мировом рынке майнинга, уступая только США. Законопроект о майнинге, разрешающий в том числе использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, пока не принят.
ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами. Они поделены на классы, подклассы, группы, подгруппы и собственно виды. От ОКВЭД зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.