Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ

Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что «стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом».