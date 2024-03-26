Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ

Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что «стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом».
«Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию», — заявил Хэ Лифэн.
Он подчеркнул, что «китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию».
Георгиева в свою очередь выразила уверенность в том, что продвижение Китаем трансформации модели роста и высококачественного финансового развития придаст новый импульс глобальному экономическому росту.