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Китай подтвердил готовность продолжать поддерживать МВФ

ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Китай готов продолжать поддерживать Международный валютный фонд (МВФ) для содействия глобальной стабильности и процветанию, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в понедельник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Госсовет КНР во вторник опубликовал релиз по итогам переговоров, в котором говорится, что «стороны обменялись мнениями о текущей международной экономической и финансовой ситуации, а также основных вопросах, связанных с Международным валютным фондом».

«Экономика Китая продолжает сохранять стабильность и тенденцию к улучшению, её внутренняя движущая сила продолжает укрепляться, а развитие новых производительных сил будет способствовать дальнейшему качественному развитию», — заявил Хэ Лифэн.

Он подчеркнул, что «китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию».

Георгиева в свою очередь выразила уверенность в том, что продвижение Китаем трансформации модели роста и высококачественного финансового развития придаст новый импульс глобальному экономическому росту.