Какие товары «Made in Russia» популярны в дружественных странах

Как уже не раз упоминалось, ранее российская экономика была в большей степени замкнута на европейский рынок с экспортом российских природных дешевых ресурсов, закупкой на вырученные средства европейской продукции и, как следствие, отсутствием необходимости в развитии своей отечественной промышленности. Об этом рассказала, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.