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Какие товары «Made in Russia» популярны в дружественных странах

Российские предприниматели активно завоевывают рынки дружественных стран, несмотря на санкционное давление Запада. Диапазон бизнес — экспансии широк — от государств Персидского залива до Вьетнама, Китая и Турции. Опрошенные «РГ» эксперты рассказали, какие отечественные товары пользуются наибольшим спросом.

Источник: Российская газета

Продукция российского производства в различных отраслях в целом хорошо принимается на рынках Ближнего Востока и Азии. Рынки Персидского залива — прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ, являются перспективными для поставок российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия, пояснил вице-президента Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

«Некоторые товары уже давно известны и популярны в этих регионах, особенно — продукты питания. В Китае, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии у нас действуют постоянные демонстрационно-дегустационные павильоны АПК», — отметил он.

По его словам, с 2022 года российский бизнес активно исследует новые горизонты, нацеливаясь на рынки Ближнего Востока и Азии. Эти регионы, известные высоким спросом на разнообразные товары и услуги, открывают перед российскими компаниями перспективные возможности для расширения и укрепления международных торговых связей.

РЭЦ активно работает над продвижением российских товаров за рубежом по онлайн-каналам, в том числе через развитие сети национальных магазинов под брендом Made in Russia.

«На сегодняшний день открыто уже 36 таких магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах. Эти онлайн супермаркеты предлагают широкий ассортимент товаров от более чем 800 российских компаний, и планы по расширению продолжают реализовываться. Акцент делаем на рынки Китая и других стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», — добавил эксперт.

Примером такого успеха он назвал появление продукции бренда «Дядя Ваня» в крупнейшей сети супермаркетов ОАЭ. Теперь на полках магазинов Дубая доступны маринованные огурцы, помидоры, кабачковая и баклажанная икра, лечо. Еще один успешный кейс — российская мясная продукция, которая не только представлена в ритейле и онлайн-магазинах ОАЭ, но и востребована локальным ресторанным бизнесом.

В Турции за прошлый год удалось увеличить количество российских компаний, представленных на местным маркетплейсах, с всего двух до десяти.

РЭЦ продолжает расширять свою географию, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть представительств в 13 странах и планируя открытие новых представительств в пяти приоритетных странах, включая Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Таиланд. Это открывает новые возможности для российских компаний, стремящихся выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов.

«Мы также планируем и дальше работать с дружественными странами, участвовать в выставках и организовывать деловые миссии. В частности, будем дальше знакомиться с Алжиром и Оманом, куда отправимся с бизнес-миссиями», — рассказал он.

Китайские потребители очень заинтересованы в российских брендах, поскольку для них все, что сделано в нашей стране, отвечает необходимым стандартам качества, считает сотрудник ювелирного производства Сергей.

«В настоящее время мы открываем целых три магазина в Шанхае. Китайцы хотят носить русское золото, поскольку им хочется приобрести что-то эксклюзивное, то чего нет в широкой продаже», — полагает он.

Как уже не раз упоминалось, ранее российская экономика была в большей степени замкнута на европейский рынок с экспортом российских природных дешевых ресурсов, закупкой на вырученные средства европейской продукции и, как следствие, отсутствием необходимости в развитии своей отечественной промышленности. Об этом рассказала, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Такие компании как Sokolov, ЛЭтуаль представляют собой потребительский рынок и количество такого рода компаний на внешних рынках будет только расти, но отдельно хотелось бы выделить значительные заказы для отечественных промышленных гигантов, как например Росатом, МТС, нефтяные и металлургические компании в той, же Африке, Индии, Китае», — заключила она.

Эксперт уточнила, все это оказывает позитивное влияние на рост российской экономики в самом ближайшем будущем, а значит и расширение доли России в рамках всей мировой экономики.