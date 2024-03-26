Какие товары «Made in Russia» популярны в дружественных странах

Продукция российского производства в различных отраслях в целом хорошо принимается на рынках Ближнего Востока и Азии. Рынки Персидского залива — прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ, являются перспективными для поставок российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия, пояснил вице-президента Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.
«Некоторые товары уже давно известны и популярны в этих регионах, особенно — продукты питания. В Китае, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии у нас действуют постоянные демонстрационно-дегустационные павильоны АПК», — отметил он.
По его словам, с 2022 года российский бизнес активно исследует новые горизонты, нацеливаясь на рынки Ближнего Востока и Азии. Эти регионы, известные высоким спросом на разнообразные товары и услуги, открывают перед российскими компаниями перспективные возможности для расширения и укрепления международных торговых связей.
«На сегодняшний день открыто уже 36 таких магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах. Эти онлайн супермаркеты предлагают широкий ассортимент товаров от более чем 800 российских компаний, и планы по расширению продолжают реализовываться. Акцент делаем на рынки Китая и других стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», — добавил эксперт.
Примером такого успеха он назвал появление продукции бренда «Дядя Ваня» в крупнейшей сети супермаркетов ОАЭ. Теперь на полках магазинов Дубая доступны маринованные огурцы, помидоры, кабачковая и баклажанная икра, лечо. Еще один успешный кейс — российская мясная продукция, которая не только представлена в ритейле и онлайн-магазинах ОАЭ, но и востребована локальным ресторанным бизнесом.
В Турции за прошлый год удалось увеличить количество российских компаний, представленных на местным маркетплейсах, с всего двух до десяти.
РЭЦ продолжает расширять свою географию, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть представительств в 13 странах и планируя открытие новых представительств в пяти приоритетных странах, включая Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Таиланд. Это открывает новые возможности для российских компаний, стремящихся выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов.
«Мы также планируем и дальше работать с дружественными странами, участвовать в выставках и организовывать деловые миссии. В частности, будем дальше знакомиться с Алжиром и Оманом, куда отправимся с бизнес-миссиями», — рассказал он.
Китайские потребители очень заинтересованы в российских брендах, поскольку для них все, что сделано в нашей стране, отвечает необходимым стандартам качества, считает сотрудник ювелирного производства Сергей.
«В настоящее время мы открываем целых три магазина в Шанхае. Китайцы хотят носить русское золото, поскольку им хочется приобрести что-то эксклюзивное, то чего нет в широкой продаже», — полагает он.
Как уже не раз упоминалось, ранее российская экономика была в большей степени замкнута на европейский рынок с экспортом российских природных дешевых ресурсов, закупкой на вырученные средства европейской продукции и, как следствие, отсутствием необходимости в развитии своей отечественной промышленности. Об этом рассказала, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
«Такие компании как Sokolov, ЛЭтуаль представляют собой потребительский рынок и количество такого рода компаний на внешних рынках будет только расти, но отдельно хотелось бы выделить значительные заказы для отечественных промышленных гигантов, как например Росатом, МТС, нефтяные и металлургические компании в той, же Африке, Индии, Китае», — заключила она.
Эксперт уточнила, все это оказывает позитивное влияние на рост российской экономики в самом ближайшем будущем, а значит и расширение доли России в рамках всей мировой экономики.