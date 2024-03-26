Индекс Мосбиржи, рекорд по какао, дивгэп НОВАТЭКа, «Газпром»: дайджест

Основная причина роста цен на какао — его дефицит, вызванный неурожаем в Западной Африке из-за засухи и болезней. Западную Африку в феврале охватила сильная жара и влажность. По данным World Weather Attribution (WWA), с 11 по 15 февраля температура поднималась выше 40, а с учетом влажности ощущалась как 50. В WWA отметили, что такое событие происходит раз в десять лет.