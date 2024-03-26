Индекс Мосбиржи, рекорд по какао, дивгэп НОВАТЭКа, «Газпром»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок в понедельник отыграл падение пятницы, ускорившееся после закрытия основной сессии на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессиях, по итогам дня закрылся ростом на 1,34% по сравнению с его закрытием 22 марта, до 3 286,39 пункта. По сравнению с уровнем закрытия основной сессии рост составил 0,39%.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам торгов 25 марта прибавил 0,25%, до 3 281,63 пункта.
«Выкуп просадки в текущей ситуации — позитивный сигнал, он говорит о высоком спросе инвесторов. Причем опережающую динамику накануне показали именно наиболее ликвидные голубые фишки, которые сдвинуть с места гораздо сложнее, чем второй и третий эшелон», — прокомментировал торги руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Росту нашего рынка способствовал мощный рывок вверх нефтяных цен, произошедший во второй половине российских торгов. Котировки приблизились к установленным неделю назад четырехмесячным вершинам. Если нефти удастся около них закрепиться, это способно улучшить более долгосрочные перспективы многих компаний, причем не только нефтегазовых.
Росту нашего рынка способствовал мощный рывок вверх нефтяных цен, произошедший во второй половине российских торгов. Котировки приблизились к установленным неделю назад четырехмесячным вершинам. Если нефти удастся около них закрепиться, это способно улучшить более долгосрочные перспективы многих компаний, причем не только нефтегазовых.
Росту нашего рынка способствовал мощный рывок вверх нефтяных цен, произошедший во второй половине российских торгов. Котировки приблизились к установленным неделю назад четырехмесячным вершинам. Если нефти удастся около них закрепиться, это способно улучшить более долгосрочные перспективы многих компаний, причем не только нефтегазовых.
По словам эксперта «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина, росту российского рынка способствовал «мощный рывок вверх нефтяных цен, произошедший во второй половине российских торгов».
Котировки майского контракта на нефть Brent выросли более, чем на 2% и на пике достигли $87,16 за баррель и приблизились к установленным неделю назад четырехмесячным вершинам. «Если нефти удастся около них закрепиться, это способно улучшить более долгосрочные перспективы многих компаний, причем не только нефтегазовых», — полагает Дмитрий Бабин.
Аналитики позитивно оценивают дальнейшие перспективы российского рынка. «Технически при прочих равных сегодняшнее движение может предвещать в том числе завершение краткосрочной нисходящей коррекции в РФ. Инвесторы продолжают ориентироваться на акции роста и дивидендные истории», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«С технической точки зрения, индекс Мосбиржи после небольшой коррекции закрепился выше уровня поддержки 3275 пунктов и в ближайшее время может продолжить рост», — считает аналитик ФГ «Финам Игнат Иванов. “Потенциал роста сохраняется на фоне начала дивидендного сезона”, — уверен портфельный управляющий УК “Первая” Андрей Алексеев.
Цены на какао
Цены на какао продолжают бить рекорды. Майские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне по итогам торгов в понедельник выросли на 9,81%, достигнув £8193 за тонну. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) майские контракты на какао-бобы подорожали на 7,94% — до $9649 за тонну.
Основная причина роста цен на какао — его дефицит, вызванный неурожаем в Западной Африке из-за засухи и болезней. Западную Африку в феврале охватила сильная жара и влажность. По данным World Weather Attribution (WWA), с 11 по 15 февраля температура поднималась выше 40, а с учетом влажности ощущалась как 50. В WWA отметили, что такое событие происходит раз в десять лет.
Кроме того, отмечает агентство, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении десяти лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров.
Цены на какао продолжают бить рекорды. Майские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне на торгах во вторник, 27 февраля, выросли на 2,64% и на 14:05 мск достигли исторического максимума £5945 за тонну.
С начала года котировки какао в Лондоне выросли на 143%. Цены продолжают расти, несмотря на то, что технические индикаторы находились в зоне перекупленности большую часть последних нескольких месяцев, пишет Bloomberg.
Основная причина роста цен на какао — его дефицит, вызванный неурожаем в Западной Африке из-за засухи и болезней. Кроме того дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении десяти лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров, отмечало издание.
В понедельник рост на рынке какао усилился после новостей о проблемах с финансированием в Гане, втором по величине производителе какао в мире. «Страна может потерять доступ к ключевому механизму финансирования, поскольку кризис урожая какао оставил ее без достаточного количества бобов для обеспечения денег. Совет по производству какао Ганы, отраслевой регулятор, известный как Cocobod, полагается на иностранное финансирование, чтобы платить фермерам», — пишет Bloomberg.
Ожидается, что на этом фоне во всем мире резко вырастут цены на шоколад, поскольку крупные фермы какао в Кот-д'Ивуаре и Гане, на долю которых приходится 60% мирового производства какао, остановили производство, поскольку не могут покрыть затраты на какао-бобы.
Дивидендный гэп в акциях НОВАТЭКа
Акции НОВАТЭКа откроют торги во вторник, 26 марта, снижением из-за прохождения дивидендной отсечки. По расчетам руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василия Карпунина, гэп может составить около 2,5−3%.
По итогам 2023 года компания выплатит акционерам ₽44,09 на акцию с доходностью 3,23%. В понедельник был последний день для покупки бумаг НОВАТЭКа под дивиденды.
Акции «Газпрома»
Структура «Газпрома» — «Сахалинский проект» — вместо структуры НОВАТЭКа купит долю 27,5% за ₽94,8 млрд в компании «Сахалинская энергия», операторе проекта «Сахалин-2», следует из распоряжения правительства. Ранее эта доля в проекте принадлежала британско-нидерландской компании Shell.
Об это стало известно в понедельник, после закрытия основной сессии на Мосбирже. Акции «Газпрома» на вечерней сессии отреагировали на новость ростом. По итогам торгов бумаги газового гиганта подорожали на 1,53%, до ₽158,84.
«Дочка» «Газпрома» купит 27,5% в операторе «Сахалина-2» вместо НОВАТЭКа.
«Фундаментально эффективность события рынку еще предстоит оценить, а технически акции хотя бы попробуют протестировать снизу-вверх ранее потерянную важную поддержку на ₽160, сейчас это сопротивление», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер..
Акции «Газпрома» в текущем году были аутсайдерами российского рынка, с начала года подешевев на 0,43%. Сейчас они находятся вблизи локальных минимумов, импульс к возобновлению позитивной динамики котировок может предоставить потенциальный рост цен на газ в европейских хабах или возможная рекомендация по дивидендам за 2023 год, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 25 марта.
Ralph Lauren. Дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 12 апреля. Доходность — 0,41%.
SL Green Realty. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 апреля. Доходность — 0,48%.
U.S. Bancorp. Дивиденды на каждую акцию — $0,49. Дата выплаты — 15 апреля. Доходность — 1,13%.
Xerox. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 1,43%.
Deere&Company. Дивиденды на каждую акцию — $1,47. Дата выплаты — 8 мая. Доходность — 0,37%.
Другие важные события
«Мать и дитя»: совет директоров компании рассмотрит вопрос о выпуске акций МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс».
Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на акции DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF.
США: заказы на товары длительного пользования, февраль — 15:30 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, январь — 16:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board, март — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 281,63 (+0,25%).
Индекс РТС: 1 115,63 (+0,23%).
S&P 500: 5218,19 (-0,31%).
Dow Jones Industrial Average: 39 313,64 (-0,41%).
NASDAQ Composite: 16 384,47 (-0,27%).