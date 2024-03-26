ФАС предлагает новые меры по торговле арматурой

Кроме того, проектом приказа предлагается установить требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с арматурой. В частности, планируется определить, какие сделки будут учитываться при определении соответствия объемов арматуры, продаваемых на бирже, минимальной величине, а также при установлении стартовой цены на бирже.