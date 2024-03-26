ФАС предлагает новые меры по торговле арматурой

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести норматив продаж арматуры на бирже не менее 5% для компаний, занимающих доминирующее положение, говорится в сообщении ведомства.
«ФАС предлагает занимающим доминирующее положение компаниям продавать на бирже не менее 5% арматуры», — сообщило ведомство, добавив, что проект совместного приказа ФАС, Минстроя и Минпромторга «Об утверждении минимальной величины продаваемой на бирже арматуры и требований к биржевым торгам» направлен на межведомственное согласование.
Кроме того, проектом приказа предлагается установить требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с арматурой. В частности, планируется определить, какие сделки будут учитываться при определении соответствия объемов арматуры, продаваемых на бирже, минимальной величине, а также при установлении стартовой цены на бирже.
«Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный индикатор стоимости арматуры и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также оно будет способствовать и формированию единых для всех участников рынка арматуры условий заключения сделок», — считают в ФАС.