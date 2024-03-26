Эксперты оценили влияние прогрессии НДФЛ на экономику

Основной механизм влияния прогрессивного налогообложения на экономику связан с инерционными институциональными факторами, которые объективно сложно включить в модель расчетов — это и вопросы социальной справедливости, и культура уплаты налогов, и отказ от потребления роскоши, говорит ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник. «В модели не учитывается неоднородность потребителей, фактически все потребители являются наемными рабочими, чья мотивация зависит только от зарплаты, — обозначает он. — Не различается также и профиль потребления богатых и бедных». А именно состоятельные, по его словам, ориентированы на потребление импорта и траты за рубежом, что снижает спрос на внутреннее производство. «Кроме того, состоятельные граждане более склонны к демонстративному потреблению, что не способствует повышению устойчивости и достаточности внутреннего спроса», — отметил Скрыпник.