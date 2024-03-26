Дефицит бюджета Франции составил 5,5% в 2023 году

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Уровень дефицита бюджета во Франции в 2023 году достиг €154 млрд, что составило 5,5% от ВВП страны и существенно превысило изначальный прогноз правительства в 4,9%. Такие данные содержатся в отчете французского Национального института статистики и экономических исследований (INSEE).
В отчете отмечается, что в 2022 году дефицит бюджета составлял 4,8% ВВП, а в 2021 году находился на уровне 6,6%. Тем не менее, INSEE констатирует, что относительно уровня ВВП расходы бюджета снизились на 3,7% после роста на 4% в 2022 году.
Уровень государственного долга в 2023 году вырос на €147,6 млрд, до €3,1 трлн. Таким образом, он составлял в конце 2023 года 110,6% от ВВП республики. Годом ранее он составлял 111,9% ВВП, однако его общий размер был ниже — €2,9 трлн. Рост госдолга в 2023 году связан в первую очередь с увеличением выпуска краткосрочных и долгосрочных государственных облигаций. На уровне административных органов наибольший рост был связан с заимствованиями на развитие транспортной инфраструктуры столичного региона Иль-де-Франс.
«Мы привержены цели снизить дефицит государственного бюджета ниже 3% в 2027 году», — заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио RTL, комментируя уточненные данные за 2023 год. Вместе с тем министр подчеркнул, что правительство не планирует повышать налоги для восстановления баланса бюджета.
Министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав со своей стороны предупредил, что замедление роста экономики в 2023 году негативно скажется на уровне роста в 2024 году и приведет к снижению поступлений в бюджет. «Предвидя это, мы очень быстро отреагировали, пересмотрев прогноз роста на 2024 год и аннулировав €10 млрд кредита из государственного бюджета в феврале. Теперь нам необходимо приступить к формированию бюджета на 2025 год вместе со всеми заинтересованными сторонами», — написал он в соцсети X.