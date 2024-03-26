Дефицит бюджета Франции составил 5,5% в 2023 году

Министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав со своей стороны предупредил, что замедление роста экономики в 2023 году негативно скажется на уровне роста в 2024 году и приведет к снижению поступлений в бюджет. «Предвидя это, мы очень быстро отреагировали, пересмотрев прогноз роста на 2024 год и аннулировав €10 млрд кредита из государственного бюджета в феврале. Теперь нам необходимо приступить к формированию бюджета на 2025 год вместе со всеми заинтересованными сторонами», — написал он в соцсети X.