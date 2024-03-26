Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в 2023 году сохранилась на уровне 2022 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Русснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам 2023 года сохранилась на уровне 2022 года и составила 20,4 млрд рублей. Это следует из отчета компании.
При этом выручка компании сократилась на 18%, до 238,7 млрд рублей.
Операционная прибыль «Русснефти» снизилась почти на 30% — до 24,439 млрд рублей, а валовая прибыль выросла на 15%, до 66,52 млрд рублей.
Группа компаний «Русснефть» входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области и Азербайджане.