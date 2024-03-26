Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 2023 год выросла на 7,4% и составила 29,3 млрд рублей

НМТП занимает третье место среди портовых операторов Европы по объему грузооборота, является лидером на российском стивидорном рынке по этому показателю. В состав группы входят два крупнейших порта РФ — порт Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контролирующим акционером (62%) является «Транснефть».