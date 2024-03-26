Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 2023 год выросла на 7,4% и составила 29,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. выросла на 7,4% по сравнению с годом ранее и составила 29,3 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Источник: Freepik

Выручка НМТП по итогам 2023 года составила 29,1 млрд рублей, что почти на 18% выше по сравнению с 2022 годом. Валовая прибыль компании выросла на 23,8%, до 17,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж НМТП увеличилась на 26,1%, до 16 млрд рублей.

НМТП занимает третье место среди портовых операторов Европы по объему грузооборота, является лидером на российском стивидорном рынке по этому показателю. В состав группы входят два крупнейших порта РФ — порт Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контролирующим акционером (62%) является «Транснефть».