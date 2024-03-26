Банкиры снова просят не вводить оборотные штрафы за утечки

В одном из писем АБР называет меру дискриминационной, поскольку у госучреждений нет оборота и, соответственно, с них этот штраф взять невозможно, в отличие от коммерческих организаций. Из чего следует, что «совершение одного и того же правонарушения влечет для первого и второго разную ответственность, что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом и судом», подчеркивают в ассоциации.