Банки в феврале заработали 275 млрд рублей

Российские банки в феврале получили 275 млрд рублей чистой прибыли, следует из данных Банка России. Это сопоставимо с результатом февраля 2023 года (293 млрд рублей) и на 22% меньше итога января 2024 года (354 млрд рублей). При этом доходность на капитал снизилась примерно до 23% по сравнению с 30% в январе 2024 года и 29% в феврале 2023 года, пишет регулятор в обзоре банковского сектора.
Количество прибыльных банков снизилось с 292 до 248, что составляет 77% от их общего числа (в янавре — 90%). Однако системных рисков для сектора, по мнению регулятора, это в целом не несет, так как размер потерь убыточных банков незначительный — всего 14 млрд рублей, а их общая доля в активах сектора составляет около 2%.
«В целом прибыль пока выше наших ожиданий — на уровне 2,3−2,8 трлн рублей в 2024 году, что соответствует примерно 200 млрд рублей в месяц — из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (в феврале составила 0,2% в годовом выражении)». — говорится в комментарии регулятора.
Кредитование компаний на минимумах
В феврале рост корпоративного кредитования составил сдержанные 0,6% после околонулевой динамики января (0,01%), что заметно ниже прироста как в феврале 2023 года, так и в среднем за 2023 год (был на уровне 1,5% — Frank Media) и находится в границах прогноза Центробанка, который составляет 0,5−0,9% в среднем за месяц и 6−11% по году.
Более половины роста пришлось на валютные кредиты (около 273 млрд рублей или 2,3%), выданные преимущественно в юанях компаниям экспортерам из нефтегазовой и горнометаллургической отраслей. Спрос на валютные кредиты поддержан более низкими ставками. По кредитам в юанях они составляют 7% годовых, против 17% по рублевым ссудам.
Кредиты в рублях выросли заметно скромнее — лишь 206 млрд рублей, или 0,3% за месяц. В основном — на две трети за счет проектного финансирования строительства жилья (140 млрд рублей), которое вернулось к росту после снижения в декабре 2023 — январе 2024 года. Кроме того, компании крупные компании погасили ряд кредитов, привлеченных для выполнения госконтрактов, после получения бюджетных средств, а также из-за высоких ставок. Управляемый рост ипотеки.
По предварительным данным ЦБ, в феврале прирост ускорился до 0,7% после 0,6% в январе, что соответствует ожиданиям ЦБ по охлаждению рынка. За месяц было выдано ипотеки на 330 млрд рублей, что на 20% или на 60 млрд больше, чем январские 272 млрд рублей. Выдачи льготной ипотеки выросли на 15%, а рыночной на 40%, при учете низкой базы января.
Тем не менее сыграло роль и ужесточение условий массовой льготной ипотеки — повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн рублей. Так, с конца 2023 года часть заемщиков были вынуждены перейти на рыночные программы.
Потребительское кредитование растет за счет кредиток
По предварительным данным ЦБ, на фоне повышения потребительской активности рост потребкредитования в феврале остался на уровне января — 0,9%, что выше прогноза ЦБ с ростом за год в диапазоне 3−8%. Рост был обеспечен кредитными картами, где ставки достаточно высокие и потому менее чувствительные к изменению рыночных ставок. Тем не менее ЦБ ожидает, что сдерживающий эффект на кредитование окажут макропруденциальные лимиты (МПЛ).
Однако, доля проблемных кредитов осталась на уровне 4,3%. При этом по предварительным данным, в необеспеченном потребительском кредитовании доля проблемных кредитов сократилась, до 7,8%, а в ипотеке осталась на уровне 0,6%. На начало марта проблемные розничные кредиты покрыты индивидуальными резервами на 91%, общими — на 138%.
Ставочка ЦБ сыграла Средства граждан на счетах в банках за февраль выросли сразу на 2,5% или на 1,1 трлн рублей после умеренного оттока в январе (чуть меньше 0,7%). «Это нетипично для февраля и является рекордом для этого месяца», — отмечает Банк России. На результате сказались высокие ставки по вкладам (14,79% в конце февраля) и индексация с 1 января социальных и страховых выплат на 7,4%.
При этом росли только рублевые остатки (+2,9%), средства в валюте практически не изменились (снизились на 1,3%). Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+5%), так и на срочных вкладах (+1,8%). Объем средств на счетах эскроу практически не изменился (-0,2%) после снижения в январе (-1,1%). Это обусловлено ростом выдач ипотеки на фоне снижения объемов ввода жилья и, как следствие, раскрытия счетов эскроу (266 млрд после 421 млрд рублей в январе).
Средства юридических лиц в банках выросли за месяц на 1% (на 527 млрд рублей) после околонулевой динамики января (менее 0,1%). В основном увеличивались средства на рублевых счетах (+455 млрд рублей или +1%). ЦБ это связывает с поступлением бюджетных средств по госконтрактам. Валютные остатки выросли не так значительно — на 0,6% или на 72 млрд рублей, что может объясняться некоторым уменьшением притока юаней, в том числе из-за длинных праздников в Китае.
Объем госсредств в банках снизился на 2,1 трлн рулей (-16,1%) из-за существенного объема профинансированных госрасходов, в том числе в рамках авансирования госконтрактов. Привлечения от Банка России остались на уровне 3,1 трлн рублей.