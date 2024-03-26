Банки в феврале заработали 275 млрд рублей

Ставочка ЦБ сыграла Средства граждан на счетах в банках за февраль выросли сразу на 2,5% или на 1,1 трлн рублей после умеренного оттока в январе (чуть меньше 0,7%). «Это нетипично для февраля и является рекордом для этого месяца», — отмечает Банк России. На результате сказались высокие ставки по вкладам (14,79% в конце февраля) и индексация с 1 января социальных и страховых выплат на 7,4%.



При этом росли только рублевые остатки (+2,9%), средства в валюте практически не изменились (снизились на 1,3%). Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+5%), так и на срочных вкладах (+1,8%). Объем средств на счетах эскроу практически не изменился (-0,2%) после снижения в январе (-1,1%). Это обусловлено ростом выдач ипотеки на фоне снижения объемов ввода жилья и, как следствие, раскрытия счетов эскроу (266 млрд после 421 млрд рублей в январе).

Средства юридических лиц в банках выросли за месяц на 1% (на 527 млрд рублей) после околонулевой динамики января (менее 0,1%). В основном увеличивались средства на рублевых счетах (+455 млрд рублей или +1%). ЦБ это связывает с поступлением бюджетных средств по госконтрактам. Валютные остатки выросли не так значительно — на 0,6% или на 72 млрд рублей, что может объясняться некоторым уменьшением притока юаней, в том числе из-за длинных праздников в Китае.