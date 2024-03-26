АСВ упростило процедуру подачи требований кредиторов для владельцев Qiwi-кошельков

«С 26 марта 2024 года владельцы Qiwi-кошельков могут подать требование кредитора о включении в реестр требований кредиторов Киви-банка (АО) через личный кабинет платежного сервиса Qiwi. […] В таком порядке предъявить требование кредитора могут граждане России старше 18 лет, которые ранее прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса Qiwi-кошелек», — сказано в сообщении.