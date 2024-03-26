Акции группы компаний «Астра» взлетели более чем на 7%

Акции группы «Астра» (ASTR), создателя отечественной ОС Astra Linux, подорожали на Московской бирже на 7,51% — до ₽699 за бумагу по состоянию на 10:32 мск. Это максимальное значение с момента выхода компании на биржу в ноябре 2023 года.
По состоянию на 11:19 мск рост акций замедлился до 5%, а цена скорректировалась до ₽683 за бумагу.
Торги акциями российских IТ-компаний сегодня могут идти активно, рассказали эксперты «Альфа-Инвестиций». По данным СМИ, и VK, и «Ростелеком», и МТС хотят вложиться в отечественных разработчиков операционных систем, сообщили эксперты. По информации издания «Коммерсантъ», среди потенциальных приобретений — компании «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и НТЦ ИТ РОСА.
Участники рынка связывают активность инвесторов с ростом спроса на российские решения и желанием крупнейших холдингов «выстраивать собственные экосистемы IT-продуктов», сообщило издание. Источник издания среди разработчиков ОС подтвердил факт переговоров о продаже компании крупной IT-организации, не раскрыв деталей.
«Уход иностранных вендоров — основной драйвер для таких публичных компаний как “Астра” и “Позитив”, — отметили аналитики “Альфа-Инвестиций”, отнеся к числу стимулирующих факторов и поддержку IT-компаний со стороны государства. Так, на прошлой неделе Минцифры внесло в Госдуму законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию. “Подобные правила способствуют спросу на отечественные разработки”, — подчеркнули аналитики.
«Покупка компаний или иная форма инвестирования поможет разработчикам ОС ускорить создание новых продуктов, так как они получат больше финансирования», — также сообщили эксперты «Альфа-Инвестиций».
«Астра» провела IPO на Московской бирже в ноябре 2023 года. Размещение прошло по верхней границе ценового диапозона в ₽333 за акцию, спрос в 20 раз превысил предложение. Компания предложила инвесторам 5% своих акций, в ходе сделки было привлечено ₽3,5 млрд. Группа «Астра» стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО. Бумаги включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Выручка ГК «Астра» за девять месяцев 2023 года по МСФО выросла более чем в два раза и составила ₽4,67 млрд. Большую часть выручки — ₽3,29 млрд — компания получила от продажи флагманского продукта — операционной системы Astra Linux. Чистая прибыль составила ₽1,3 млрд, рентабельность по итогам девяти месяцев — 28,6%.
Дивидендная политика ГК «Астра» была утверждена в сентябре 2023 года. Компания будет стремиться к выплатам дивидендов своим акционерам по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже раза в год. База расчета дивидендов — скорректированная чистая прибыль по РСБУ. Размер дивидендных выплат будет зависеть от долговой нагрузки компании.