Акции группы компаний «Астра» взлетели более чем на 7%

«Астра» провела IPO на Московской бирже в ноябре 2023 года. Размещение прошло по верхней границе ценового диапозона в ₽333 за акцию, спрос в 20 раз превысил предложение. Компания предложила инвесторам 5% своих акций, в ходе сделки было привлечено ₽3,5 млрд. Группа «Астра» стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО. Бумаги включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.