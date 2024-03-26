Акции DWAC подскочили на 40% на новостях по делу о мошенничестве Трампа

Акции американской SPAC-компании Digital World Acquisition Corp. (DWAC) подскочили на 43% в ходе торгов 25 марта, на пике их цена составила $52,78, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. На постмаркете котировки прибавили еще 7,66%, подорожав до $53,7.
SPAC (special purpose acquisition company) — это компании, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.
Бумаги компании резко подорожали после того, как в пятницу, 22 марта, акционеры DWAC одобрили слияние с Trump Media & Technology Group (TMTG), которая владеет социальной сетью Дональда Трампа Truth Social. Ранее сделку одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Стоимость компании, владеющей социальной сетью Truth Social, оценивалась в $10 млрд.
По итогам объединения Дональду Трампу переходит около 80 млн акций, что составляет около 58%. Трамп по условиям сделки не сможет реализовывать полученные акции в течение шести месяцев. Как пишет Bloomberg, после одобрения сделки состояние бывшего президента от Республиканской партии выросло более чем на $4 млрд и составило примерно $6,5 млрд.
CNBC ранее сообщал, что TMTG уже на этой неделе может выйти на биржу в результате публичного размещения акций.
Издание обращает внимание, что президентская кампания Дональда Трампа сталкивается с нехваткой финансирования, а самому Трампу грозят штрафы в размере сотен миллионов долларов. CNBC полагает, что судебное разбирательство против Дональда Трампа могло стать одной из возможных причин слияния DWAC с TMTG. С экс-президента могут взыскать $454 млн по делу о мошенничестве, однако в понедельник, 25 марта, суд разрешил приостановить рассмотрение его решения в отношении Трампа о гражданском мошенничестве на сумму, если он в течение десяти дней внесет залог в размере $175 млн. Ранее сумма залога составляла $454 млн.
Эта новость также подтолкнула вверх акции Digital World Acquisition Corp., отмечает CNBC. Изначально инвесторы опасались, что Трамп может попытаться продать часть своих контрольных акций, чтобы высвободить денежные средства, если от него потребуют разместить залог на сумму, превышающую $400 млн.
Соцсеть Truth Social была запущена в феврале 2022 года. Как отмечает CNBC, доход Trump Media за первые девять месяцев 2023 года составил $3,5 млн, а чистый убыток — $49 млн.