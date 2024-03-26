Акции DWAC подскочили на 40% на новостях по делу о мошенничестве Трампа

Издание обращает внимание, что президентская кампания Дональда Трампа сталкивается с нехваткой финансирования, а самому Трампу грозят штрафы в размере сотен миллионов долларов. CNBC полагает, что судебное разбирательство против Дональда Трампа могло стать одной из возможных причин слияния DWAC с TMTG. С экс-президента могут взыскать $454 млн по делу о мошенничестве, однако в понедельник, 25 марта, суд разрешил приостановить рассмотрение его решения в отношении Трампа о гражданском мошенничестве на сумму, если он в течение десяти дней внесет залог в размере $175 млн. Ранее сумма залога составляла $454 млн.