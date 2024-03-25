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Застройщиков вновь освободили от неустойки

Мораторий на начисление неустойки застройщикам вернули российские власти. Постановлением правительства установлено, что запрет на «штрафы» для девелоперов будет действовать до конца нынешнего года.

Источник: Российская газета

Мораторий вступает в силу со дня официального опубликования документа. Период с этого дня и до начала 2025 года не будет включаться в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве. При этом речь идет как о неустойке, которую должен платить застройщик, затянувший сроки строительства, так и о той, которую должен заплатить покупатель квартиры, просрочивший платеж девелоперу. В обычной ситуации они должны были бы вносить по одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки (при нынешней ключевой ставке в 16% это около 20% годовых).

Кроме того, в этот период не будут учитываться убытки от неисполнения сторонами договора обязательств. Дольщик не сможет взыскать с застройщика проценты за пользование его денежными средствами, если решит по существенным причинам расторгнуть договор (например, при задержке строительства на срок более двух месяцев, при серьезном браке в квартире и пр.). Невозможно будет потребовать с застройщика неустойку по закону о защите прав потребителя (как правило, это весьма существенные суммы).

Если дольщик успел предъявить застройщику требование о взыскании неустойки, штрафа или пени между двумя мораториями (предыдущий завершился 1 июля прошлого года), то компания может не платить эти средства до конца года.

Другие финансовые санкции в сфере долевого строительства, устанавливается документом, за период с июля 2023 года до конца декабря 2024 года, будут рассчитываться с учетом ставки ЦБ на 1 июля прошлого года — тогда она равнялась 7,5%.

Причем все эти правила будут действовать задним числом — то есть применяться и к договорам, которые были заключены до появления этого постановления.

Прошлый мораторий вкупе с особым порядком приемки квартир был введен в марте 2022 года для поддержки застройщиков в условиях санкций — власти опасались, что стройки затянутся из-за сложностей с поставками материалов. Такой порядок начисления пени и неустоек был не на стороне потребителя, отмечал ранее сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. При этом жалоб на плохое качество строительства поступает много. В этой сфере по-прежнему рынок продавца, а не покупателя.