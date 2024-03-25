Застройщиков вновь освободили от неустойки

Мораторий вступает в силу со дня официального опубликования документа. Период с этого дня и до начала 2025 года не будет включаться в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве. При этом речь идет как о неустойке, которую должен платить застройщик, затянувший сроки строительства, так и о той, которую должен заплатить покупатель квартиры, просрочивший платеж девелоперу. В обычной ситуации они должны были бы вносить по одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки (при нынешней ключевой ставке в 16% это около 20% годовых).