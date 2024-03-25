За чем следить инвестору на этой неделе

Рынку акций на этой неделе будет непросто показать существенный рост без факторов поддержки в виде повышения цен на сырье или курсов твердых валют, сообщили аналитики ФГ «Финам». Тем не менее через какое-то время появится другой позитивный фактор — инвесторы начнут реинвестировать свои дивидендные доходы. Однако он реализуется лишь спустя несколько месяцев.