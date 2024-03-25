За чем следить инвестору на этой неделе

Рынку акций на этой неделе будет непросто показать существенный рост без факторов поддержки в виде повышения цен на сырье или курсов твердых валют, сообщили аналитики ФГ «Финам». Тем не менее через какое-то время появится другой позитивный фактор — инвесторы начнут реинвестировать свои дивидендные доходы. Однако он реализуется лишь спустя несколько месяцев.
В понедельник сеть магазинов мужской одежды Henderson представит операционные результаты за февраль 2024 года, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. Это событие может поддержать котировки ценных бумаг компании.
Вторник станет последним днем покупки акций энергетической компании НОВАТЭК для получения дивидендов за 2023 год, уточнила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.
В среду компания Whoosh представит финансовые результаты за 2023 год, сообщили в «Цифра брокер». Также 27 марта акционеры «Черкизово» проголосуют по вопросу дивидендов за прошлый год, а акционеры HeadHunter — о редомициляции (переносе юридического адреса компании из одной страны в другую без прекращения работы в первой) с Кипра в РФ.
В пятницу, 29 марта, Мосбиржа допустит к торгам акции лизинговой компании «Европлан» — они будут торговаться под тикером LEAS, напомнили в «Финаме». До этого момента пройдет сбор заявок на участие в IPO.
В тот же день глава ФРС США Джером Пауэлл даст интервью журналисту Каю Рисдаллу, добавил экономист Константин Церазов. Комментарии главы регулятора могут скорректировать ожидания инвесторов по процентным ставкам и тем самым оказать влияние на финансовые рынки, в том числе на сырьевые цены.
Для рубля также наступает решающий момент — указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует до 1 апреля, поэтому на этой неделе мы можем услышать новости о его продлении, сообщили в General Invest. Если это произойдет, то там ожидают небольшого укрепления российской валюты.
Доллар на этой неделе может двигаться в диапазоне 92−93,5 рубля, евро будет на уровне 99,5−101, а юань — 12,5−12,8 рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 3300−3350 пунктов.