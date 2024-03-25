Вторник: продолжится ли инерционный спад рубля

Рубль начал неделю инерционным спадом после резонансных событий. Нервозная ситуация вынудила инвесторов усилить валютные позиции. В течение дня российская валюта компенсировала потери и перешла к росту в районе отметки 92,6. Сегодня один из пиковых дней налогового периода, это могло дать рублю почву для восстановления. Кроме того, отметим рост котировок commodities, в особенности нефти. Факторы жесткой ДКП, валютного контроля и интервенций формируют базовые опоры для рубля. Помимо новостного негатива на российскую валюту продолжают оказывать давление высокие бюджетные расходы и негативна картина на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.