Вторник: продолжится ли инерционный спад рубля

Рынок акций
Российский рынок акций начал торги понедельника снижением, реагируя на резонансную трагедию в Красногорске. В течение дня потери были компенсированы, индекс Мосбиржи смог выбраться в плюс.
Вселить уверенность в покупателей мог ценовой оптимизм в сырьевых товарах, в особенности ускорение роста нефтяных цен. «Черное золото» фундаментально поддерживают признаки оживления китайской экономики и напряженность на Ближнем Востоке.
Завтра в США выйдут февральские статданные по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия от Conference Board за март. Акции Новатэка во вторник очистятся от дивидендов.
Эмоции на рынке стабилизируются, рубль остается относительно слабым, а цены на нефть нацелились вверх — все это поводы для попыток вернуться выше 3300 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на 26 марта — 3225−3325 п.
Курс рубля
Рубль начал неделю инерционным спадом после резонансных событий. Нервозная ситуация вынудила инвесторов усилить валютные позиции. В течение дня российская валюта компенсировала потери и перешла к росту в районе отметки 92,6. Сегодня один из пиковых дней налогового периода, это могло дать рублю почву для восстановления. Кроме того, отметим рост котировок commodities, в особенности нефти. Факторы жесткой ДКП, валютного контроля и интервенций формируют базовые опоры для рубля. Помимо новостного негатива на российскую валюту продолжают оказывать давление высокие бюджетные расходы и негативна картина на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.
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