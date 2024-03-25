ВТБ спрогнозировал рост выдача ипотеки на ИЖC в РФ до рекордного 1 трлн рублей

«Спрос на индивидуальное жилье в России продолжает увеличиваться опережающими темпами. Только за январь-февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены “квадрата” в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже — 6%», — рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
В кредитной организации уточнили, что в банке за неполные три месяца 2024 года средства на загородную недвижимость получили более 1,4 тыс. россиян, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд рублей — примерно на 45% по количеству и объему больше показателя за аналогичный период 2023-го. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты получают 6,1 млн рублей.
По словам Бабина, на фоне перехода рынка ипотеки к своему естественному развитию госпрограммы будут становиться адресными — их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этом категорий заемщиков. В то же время, по оценке ВТБ, целесообразно сфокусироваться и на развитии частного строительства с учетом его востребованности российскими семьями.
При этом в кредитной организации сообщили, что, несмотря на продолжающийся рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость уровень проникновения этого финансового инструмента на рынке остается низким: по итогам января 2024-го доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.
«Мы считаем, что дать дополнительный импульс рынку может компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС. Это важно как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают изобилия вариантов в частном домостроении из-за их высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами», — заявил Бабин.
Он также выразил мнение, что для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов, подчеркнул Бабин.
«Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства», — заключил он.
Ранее, 19 марта, в риелторской и консалтинговой компании «Метриум» сообщили «Известиям», что в России начинается бум индивидуального жилищного строительства, индивидуальные застройщики частных домов теснят девелоперов. В 2023 году россияне построили рекордный объем индивидуального жилья -— почти 59 млн кв. м, или 53% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья, подчеркнули аналитики.