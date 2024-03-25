ВТБ спрогнозировал рост выдача ипотеки на ИЖC в РФ до рекордного 1 трлн рублей

«Спрос на индивидуальное жилье в России продолжает увеличиваться опережающими темпами. Только за январь-февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены “квадрата” в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже — 6%», — рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.