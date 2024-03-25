В Турции безработица сократилась до минимальных за последние 10 лет значений

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы в Турции по итогам 2023 года составил 9,4%, что является минимальным за последние 10 лет значением. Такие данные обнародовал Институт статистики Турции.
В 2023 году число безработных в возрасте от 15 лет сократилось на 318 тыс. по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году безработица составляла 10,4%. Всего не трудоустроены 3,26 млн граждан. При этом среди мужчин безработных 7,7%, женщин — 12,6%.
Отмечается, что в возрастной группе 15−24 лет без работы остаются 17,4%. Хотя по сравнению с 2022 годом этот показатель сократился на 2%.
Уровень занятости в Турции составляет 48,3% и вырос на 0,8% за год. Трудоустроено 31,6 млн граждан, из которых более 65% мужчин и более 31% женщин.
Лидером по занятости остается сфера услуг, в которой работает 57,6% трудоустроенных. 21,2% трудовых ресурсов забрала себе промышленность, 14,8% — сельское хозяйство и 6,3% — строительно-подрядная сфера.