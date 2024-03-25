В Турции безработица сократилась до минимальных за последние 10 лет значений

В 2023 году число безработных в возрасте от 15 лет сократилось на 318 тыс. по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году безработица составляла 10,4%. Всего не трудоустроены 3,26 млн граждан. При этом среди мужчин безработных 7,7%, женщин — 12,6%.